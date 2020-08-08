Гончаренко прокомментировал травму Дзагоева

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Гончаренко прокомментировал травму Дзагоева

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о повреждении, полученном полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым во время матча с "Химками".

"Завтра оценим состояние Дзагоева. Зная его, может быть всё что угодно. С его слов, ничего страшного нет", - заявил Гончаренко.

Напомним, что у Дзагоева возникли проблемы с задней поверхностью бедра, вследствие чего он попросил замену.

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