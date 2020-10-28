Гончаренко прокомментировал травму защитника Карпова
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался по поводу травмы защитника команды Вадима Карпова, который пропустит матч Лиги Европы с загребским "Динамо".
Футболист в матче РПЛ получил травму, из-за которой ему пришлось уйти на замену. После обследования выяснилось, что у 18-летнего Карпова диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
"Карпов плохо поставил нос под удар, не хватило на красную карточку. Надо было подставлять лучше, исходя из того, какое резюме нам выдала ЭСК. Мы решили, что Карпов плохо подстроился. Он вне игры, игра пошла дальше без него", - цитирует Гончаренко Sport24.
Завтра, 29 октября, ЦСКА в Москве проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским "Динамо". Начало игры - в 20:55 (мск).
А еще: Защитник ЦСКА Карпов пропустит матч Лиги Европы с загребским "Динамо"| http://soccernews.ru
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