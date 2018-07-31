Гончаренко прокомментировал возможный переход в ЦСКА Эрнандеса

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Гончаренко прокомментировал возможный переход в ЦСКА Эрнандеса

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о возможном трансфере уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса.

"Любые слухи, ухода и прихода футболистов мне комментировать не с руки. Уже столько случаев были, когда все срывалось в последний момент", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 27-летний Эрнандес не может пройти медицинское обследование из-за проблем со здоровьем.

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