Гончаренко прокомментировал возвращение Мусы

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Гончаренко прокомментировал возвращение МусыГлавный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возвращение в стан своего клуба форварда английского "Лестера" Ахмеда Мусы.

"Обе стороны могут быть довольны. Мусе нужна игровая практика перед Чемпионатом Мира, а нам нужен игрок с его качествами, у которого есть скорость, который умеет открываться за спину, завершать атаки, все 90 минут проводить на хорошем уровне.

Что касается того, что у него - мало игровой практики в "Лестере", мы оценим его состояние. Не думаю, что в этом будет большая проблема. Тем более сейчас - подготовительный период, у нас впереди есть еще несколько игр. Так что мы сможем подвести его в хорошей форме к "Црвене Звезде" и чемпионату", - цитирует тренера официальный сайт ЦСКА.

Напомним, возвращение Мусы также прокомментировал Алдонин. | soccernews.ru

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