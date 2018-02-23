Гончаренко прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы

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Гончаренко прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался по поводу жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой армейцам в соперники достался французский "Лион".

"Учитывая, какие варианты нам могли достаться, все возможные соперники были плюс-минус равны. Разве что "Атлетико" выделялся среди всех. Но я спокойно отношусь к рейтингам, прогнозам и так далее. Выпал "Лион" - будем готовиться к нему. Чемпионат Франции достаточно вязкий, там много сбалансированных команд, громадные финансовые вливания есть только у ПСЖ. Сейчас наша задача - собрать как можно больше информации о сопернике, чтобы подойти к противостоянию в хорошем состоянии. В целом практически с любым соперником шансы были бы 50 на 50" - цитирует Гончаренко официальный сайт клуба.

Напомним, что первый матч между ЦСКА и "Лионом" состоится 8 марта в Москве, а ответный - 15 марта во Франции. | http://soccernews.ru

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