Гончаренко провёл 100-й матч в РПЛ

Матч третьего тура чемпионата России между "Енисеем" и ЦСКА стал сотым для главного тренера армейцев Виктора Гончаренко в рамках РПЛ.

В этих играх команды белорусского специалиста одержали 47 побед, 27 раз сыграли вничью и потерпели 26 поражений. Разница голов - 136:93.

Стоит отметить, что кроме ЦСКА Гончаренко возглавлял "Кубань", "Урал" и "Уфу".

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