Гончаренко провёл юбилейный матч у руля ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко достиг отметки в 100 матчей у руля столичной команды.

Юбилейной для белорусского специалиста стала субботняя игра против "Оренбурга" в рамках второго тура РПЛ.

В первых 100 матчах на посту главного тренера ЦСКА Гончаренко одержал 53 победы, 23 раза сыграл вничью и потерпел 24 поражения.

42-летний белорус возглавляет армейцев с декабря 2016 года. С командой он выиграл Суперкубок России.

Стоит отметить, что Гончаренко стал 11-м тренером, проведшим 100 поединков во главе ЦСКА.

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