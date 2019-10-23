Гончаренко рассказал, экономит ли ЦСКА силы в Лиге Европы

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Гончаренко рассказал, экономит ли ЦСКА силы в Лиге Европы

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко опроверг информацию, что армейцы не выкладываются максимально в матчах Лиги Европы.

"Нет, это не так. Слабо себе представляю, как подобное могло бы прозвучать из моих уст. Команда должна иметь своё лицо. То, как мы действуем на поле, чаще на половине соперника, это очень энергозатратная игра. Скорее нас часто критикуют, что у нас не хватает сил на концовки матча, но мы должны это делать. Никогда не было установки, что мы экономим силы. С "Эспаньолом" и "Лудогорцем" мы их отдали достаточно много", - сказал Гончаренко.

В четверг ЦСКА примет венгерский "Ференцварош" в рамках третьего тура группового этапа ЛЕ.

В двух предыдущих матчах армейцы проиграли "Эспаньолу" и "Лудогорцу" с общим счётом 1:7.

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