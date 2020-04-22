Гончаренко рассказал, как игроки ЦСКА поддерживают форму в условиях самоизоляции

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, в ютуб-канале как футболисты команды тренируются в домашних условиях, чтобы не потерять форму.

"Каждый день мы отправляем программу, что они должны делать. У нас нет строгой привязки, что в одно время должны выйти в онлайн. Они все потом присылают короткие видео, что они выполняют всю работу.

Кто без задержек сразу присылает видео? Имена называть неправильно. Все те, кто всегда добросовестно работали, они продолжают это делать", - рассказал тренер.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавиурса как минимум до 31 мая. ЦСКА ушел на вынужденную паузу на 5 месте.

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