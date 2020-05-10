Гончаренко рассказал, какая команда его вдохновляет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в подкасте Cappuccino&Catenaccio рассказал, что его вдохновляет в футболе.

"Во-первых, всем нам - и болельщикам, и руководству клуба - нравится атакующий футбол. Второй момент - ты смотришь на какие-то команды, они тебе нравятся, ты пробуешь перенять у них все лучшее, что есть.

"Барселона" Гвардиолы - на мой взгляд, лучшая команда с Хави, Месси и Иньестой в расцвете.

Когда в Минске они обыгрывали нас 5:0, а ты стоишь на бровке и понимаешь, что сделать против них ничего невозможно, - это был единственный матч, где я ощущал полное бессилие. При потере мяча "Барселона" его настолько быстро забирала, мы не знали даже, как перейти центр поля", - сказал тренер.

Ранее Гончаренко сравнил состав ЦСКА с командой "Локомотива".

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