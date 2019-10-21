Гончаренко рассказал, кто из лидеров РПЛ показывает самый интересный футбол

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос, кто из текущих лидеров российской Премьер-лиги играет интереснее остальных.

"Ростов" изменился по сравнению с прошлым годом. Наверное, то, как они перестроились с обороны в более атакующий вариант, пошло им в плюс. Они неспроста в лидирующей группе. То есть в первую очередь "Ростов" надо отметить", - сказал Гончаренко.

"Ростов" по итогам 13 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в активе. У ЦСКА столько же баллов, но хуже дополнительные показатели.

Напомним, что "жёлто-синих" возглавляет Валерий Карпин.

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