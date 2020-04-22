Гончаренко рассказал, матчи каких команд смотрит во время карантина

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Гончаренко рассказал, матчи каких команд смотрит во время карантина

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко клубному ютуб-каналу рассказал, матчи каких команд пересматривает во время карантина.

"Я смотрю матчи всех команд, которые играют в три центральных защитника, "3-4-3", "3-5-2", под ту схему, которую используем. Кто лучше всех по ней играет? Нравится, как действует "Интер", "Аталанта" и "Лепциг". Пересматривал несколько раз наши матчи с "Уралом" и "Уфой". Важно иметь правильно методику и разбирать игру своей команды", - сказал специалист.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавиурса как минимум до 31 мая. ЦСКА ушел на вынужденную паузу на 5 месте.

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