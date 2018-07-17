Гончаренко рассказал о подготовке ЦСКА к новому сезону

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о подготовке своей команды к сезону 2018/19.

"Сейчас у нас практически новая команда, потому что ушли многие наши ветераны, плюс не все игроки вернулись с Чемпионата Мира. Наша молодёжь за эти сборы достаточно качественно поработала, нужно было определиться с моделью игры. Проделали хороший объём работы и достаточно качественно подготовились к старту чемпионата" - сказал Гончаренко.

Напомним, что сезон для ЦСКА начнётся 27 июля матчем за Суперкубок России против "Локомотива".

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