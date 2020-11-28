Гончаренко рассказал о проблемах Васина с психологией

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что защитник его команды Виктор Васин не обладает психологической устойчивостью.

"К сожалению, и пресса, и наши болельщики очень сильно повлияли на Васина. Он, допустим, наш лучший защитник в матче с "Рубином", потому что из девяти обводок Хвичи Кварацхелии Васин выигрывает восемь, но совершает какой-то явный ляп. Из-за этого давление на него усиливается, хотя до это он сделал всё так, как надо тренеру. Васин начинает думать о той ошибке, которую совершил.

Всё-таки есть техника, тактика, физические качества, но над всем этим стоит психология. Важно то, каким образом футболист с помощью тренера или семьи сумеет справиться с такой ситуацией. И травмы Васина тоже повлияли на него: когда долго не играешь, ты выбиваешься из нужного ритма. Хотя ещё раз скажу, что до ошибки он действует великолепно", - сказал Гончаренко.

В текущем сезоне 32-летний Васин сыграл за ЦСКА 7 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с армейцами истекает в июне 2021 года.

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