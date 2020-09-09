Гончаренко рассказал о состоянии игроков ЦСКА перед матчем со "Спартаком"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии своих игроков перед матчем 7-го тура РПЛ со "Спартаком".

"Чалов и Зайнутдинов будут готовы к следующему матчу, состояние Дивеева мы еще оценим послезавтра, что касается Фукса - здесь ситуация сложнее, наверняка будем смотреть только после следующей паузы сборных", - цитирует Гончаренко ЦСКА ТВ.

Московское дерби состоится 13 сентября.

Не пропустите: Диего Перотти отказался от перехода в "Спартак"| http://soccernews.ru