Гончаренко рассказал о состоянии здоровья футболистов перед матчем Лиги Европы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы высказался о состоянии здоровья игроков команды.
Недавно стало известно, что у 4 "армейцев" сомнительные тесты на коронавирус.
"Все игроки, которые были в заявке с "Сочи" готовы к игре. Сегодня оценим состояние Марио и Васина. Будем учитывать по общим тестам. По физике они готовы, а так посмотрим. Скорее всего будем опираться на тех игроков, которые были с "Сочи". С Дивеевым все нормально, нос у него зажил. С переломанным носом он выглядит даже лучше.
Когда этот вопрос звучал после матча с "Сочи", там было шесть игроков с разными проблемами. Кучаев испытывает проблемы со старой болячкой. Сейчас его восстанавливаем. У Карпова тоже проявились предыдущие проблемы. Васин готов. Единственное, по сомнительным тестам на ковид есть вопрос только у Дзагоева", - передает слова Гончаренко Sport24.
Матч ЦСКА - "Фейеноорд" пройдет завтра, 26 ноября, в Москве. Начало - в 20:55 мск.
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