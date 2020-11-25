Гончаренко рассказал о состоянии здоровья футболистов перед матчем Лиги Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы высказался о состоянии здоровья игроков команды.

Недавно стало известно, что у 4 "армейцев" сомнительные тесты на коронавирус.

"Все игроки, которые были в заявке с "Сочи" готовы к игре. Сегодня оценим состояние Марио и Васина. Будем учитывать по общим тестам. По физике они готовы, а так посмотрим. Скорее всего будем опираться на тех игроков, которые были с "Сочи". С Дивеевым все нормально, нос у него зажил. С переломанным носом он выглядит даже лучше.

Когда этот вопрос звучал после матча с "Сочи", там было шесть игроков с разными проблемами. Кучаев испытывает проблемы со старой болячкой. Сейчас его восстанавливаем. У Карпова тоже проявились предыдущие проблемы. Васин готов. Единственное, по сомнительным тестам на ковид есть вопрос только у Дзагоева", - передает слова Гончаренко Sport24.

Матч ЦСКА - "Фейеноорд" пройдет завтра, 26 ноября, в Москве. Начало - в 20:55 мск.

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