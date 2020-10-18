Гончаренко рассказал о сроках восстановления защитника ЦСКА Фукса

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что бразильский защитник московского клуба Бруно Фукс выбыл из строя на довольно длительный срок.

"К сожалению, у Фукса случилась повторная травма. Прогнозы пока делать не будем. Восстановление займет около 1,5 месяца", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

21-летний Фукс перешел в ЦСКА в августе 2020 года из "Интернасьонала" за 8 миллионов евро. За российский клуб он пока что провел всего 1 матч. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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