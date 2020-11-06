Гончаренко рассказал о степени серьёзности травмы Марио Фернандеса
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал повреждение защитника Марио Фернандеса, полученное им во вчерашнем матче Лиги Европы против "Фейеноорда" (1:3).
"Пока неизвестно, что с Фернандесом, завтра оценим его состояние. По его ощущениям ничего страшного быть не должно. Марио - наш ключевой игрок и в атаке и в обороне, в обороне нам его не хватило - с его фланга нам мало, что приходит. Много проникающих передач прошло за спину", - сказал Гончаренко.
По предварительным данным, натурализованный бразилец травмировал заднюю поверхность бедра.
В текущем сезоне 30-летний Фернандес сыграл за ЦСКА 14 матчей и сделал 1 ассист.
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