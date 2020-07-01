Гончаренко рассказал о своем будущем в ЦСКА

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко после победного матча 25-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:0) рассказал, что думает о своем будущем в клубе.

"Я с удовольствием работаю в этом большом клубе, отдаю всего себя, иногда зашкаливают эмоции, но работаю дальше!" - сказал специалист.

Напомним, после разгромного поражения от "Зенита" (0:4) тренер подал в отставку и уехал в Беларусию. Команду некоторое время тренировал старший тренер "армейцев".

После 25 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 40 баллов. "Спартак" с 32 очками остался на 6 позиции.

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