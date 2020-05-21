Гончаренко рассказал о трансферных целях ЦСКА

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился трансферными планами клуба.

"Нашими целями на летнее трансферное окно являются центральный защитник, опорный полузащитник и форвард", - заявил Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну.

Напомним, что сезон РПЛ могут возобновить 21 июня. После 22 туров ЦСКА идет в чемпионате на пятом месте.

Гончаренко возглавляет "армейцев" с 2016 года. Под его руководством клуб выиграл Суперкубок России.

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