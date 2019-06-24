Гончаренко рассказал о важности трансфера Влашича в ЦСКА

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича из "Эвертона" в московский клуб.

"Такие игроки, как Никола, что называется, делают разницу, на них приходят смотреть болельщики, их любят, ими восхищаются. Для нас факт выкупа прав на него важен с психологической точки зрения. Не надо думать о том, что он уйдёт по окончании аренды. Теперь он с нами всерьёз и надолго. Не буду скрывать, что был в курсе всех нюансов переговоров. Хочу отметить, что Влашич сам хотел остаться. При таком желании игрока для успешного завершения трансфера остаётся решить лишь технические моменты", - сказал Гончаренко.

Напомним, что ЦСКА выкупил Влашича за 15,7 миллионов евро и заключил с ним пятилетний контракт.

Минувший сезон хавбек провёл в российском клубе на правах аренды, сыграл 31 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

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