Гончаренко рассказал о задачах ЦСКА в этом сезоне

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о задачах своей команды на текущий сезон.

"Для нас очень важны как чемпионат России, так и Лига Чемпионов. Нужно готовиться к каждому поединку, стараться проводить все игры на максимуме. Сейчас наша первостепенная задача в том, чтобы улучшить и качество игры, и турнирные показатели" - цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.

Стоит отметить, что в турнирной таблице чемпионата России ЦСКА после 13 сыгранных матчей занимает третье место, имея в своём активе 24 очка. Что касается Лиги Чемпионов, то в этом турнире столичная команда один раз победила и дважды проиграла в рамках первого круга группового этапа.

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