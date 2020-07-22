Гончаренко рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с "Тамбовом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался по поводу заключительного матча РПЛ с "Тамбовом".

"У команды хорошее настроение и эмоциональное состояние. Когда такое большое количество игр, мы умеем забывать то, что произошло вчера, а тем более, что выпало много времени на подготовку. В хорошем состоянии подходим к завтрашней игре.

У нас весь чемпионат такой - где-то мы играем очень плотно, а где-то могут вот такие ситуации быть с пропусками матчей. Несмотря на то, что "Тамбов" находится в борьбе за выживание, команда проиграла свои матчи в упорной борьбе, с разницей в один мяч.

Во многих этих играх ситуация могла качнуться в другую сторону, и мы не забываем, что они обыграли "Спартак" на их поле", - цитирует Гончаренко ютуб-канал "армейцев".

Встреча команд состоится 22 июля и начнется в 19:00 (мск).

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