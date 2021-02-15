Гончаренко рассказал, почему Гайч не заиграл в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему в команде не заиграл аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который в зимнее трансферное окно перешел в "Беневенто" на правах аренды с правом последующего выкупа.
"Наверное, сказалось, что до приезда к нам он долго не играл, а тут попал под конкуренцию. Не имел должной игровой практики, чтобы заявить о себе в полной мере. Решили отдать в аренду. Аренда с правом выкупа. Будем смотреть, что будет происходить, как он проявит себя в "Беневенто" и что будет нужно нам. Эти вопросы будут решаться уже перед окончанием чемпионата», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.
Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Сан-Лоренсо" за 8,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за "армейцев" 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
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