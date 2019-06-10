Гончаренко рассказал, сколько игроков нужно купить ЦСКА

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Гончаренко рассказал, сколько игроков нужно купить ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился соображениями касательно возможных покупок клуба во время летнего трансферного окна.

"Всё зависит от того, покинут ли клуб Никола Влашич и Родриго Бекао. Если они останутся, а вдобавок к ним придут один-два человека, это будет очень хорошее подспорье. А возможно, что и одного качественного приобретения хватит", - сказал Гончаренко.

Напомним, что Влашич и Бекао выступали за ЦСКА на правах аренды. Их трансферы принадлежат "Эвертону" и "Баия" соответственно.

По данным СМИ, у хорвата есть варианты продолжения карьеры в Турции, а бразилец почти договорился с "Удинезе".

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