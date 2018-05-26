Гончаренко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги Чемпионов

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Гончаренко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги Чемпионов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кого он будет поддерживать в сегодняшнем финале Лиги Чемпионов.

Напомним, что за главный евротрофей сразятся "Ливерпуль" и "Реал".

"Буду болеть за "Ливерпуль" из-за Клоппа. Он один из моих любимых тренеров. Ведение тренировочного процесса Клоппом не может не вызывать уважения. Это просто супер - такие скорости на тренировке, и при этом команда не устаёт от того, что предлагает тренер" - сказал Гончаренко.

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