Гончаренко разозлен травмой Кучаева, несмотря на победу над "Арсеналом"

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Гончаренко разозлен травмой Кучаева, несмотря на победу над "Арсеналом"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над тульским "Арсеналом" (6:0) в матче 29-го тура чемпионата России.

"Быстро забили первые два гола, заставив "Арсенал" раскрыться. В первом тайме не понравилось, что плохо мяч держался в заключительной фазе атаки, во втором тайме контроль уже был получше. У меня большая злость от травмы Кучаева, это ложка дегтя в нашей победе.

Насколько важен хет-трик для Федора Чалова? Он в весенней части сезона продуктивен, хорошо открывается, двигается и чувствует поддержку партнеров и это приносит свои плоды", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Благодаря этой победе ЦСКА вернулся на третье место в Премьер-лиге.

Не пропустите: ЦСКА громит тульский "Арсенал" и возвращается на третью строчку. | http://soccernews.ru

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