Гончаренко ругался матом при разговоре с арбитрами матча с "Краснодаром"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко эмоционально пообщался с арбитрами после игры против "Краснодара" (1:1).

Сообщается, что по окончании встречи Гончаренко и Игорь Акинфеев направились к судейской бригаде. Тренер ЦСКА ругался матом, в частности, сказал: "И ты сейчас ###### (фигней) занимаешься".

Отметим, что игру обслуживала бригада во главе с Василием Казарцевым.

Напомним, что ранее Гончаренко получал двухматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра.

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