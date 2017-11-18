Гончаренко: "С Дзагоевым наша атака смотрится по-другому"

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Гончаренко: "С Дзагоевым наша атака смотрится по-другому"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над "СКА-Хабаровск" (4:2).

"С чем связано такое количество голов? В первую очередь с Дзагоевым, я думаю. С его присутствием у нас по-другому атака смотрится. Плюс Вернблум, номинально опорный полузащитник, вспомнил молодость, когда был в атаке. Голевое чутьё и правильное открывание привело к тому, что сегодня он был лучшим форвардом" - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

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