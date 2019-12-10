Гончаренко: "С "Реалом" ЦСКА было легче, чем с "Эспаньолом"

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Гончаренко: "С "Реалом" ЦСКА было легче, чем с "Эспаньолом"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что в прошлом сезоне его команде проще было противостоять мадридскому "Реалу" в Лиге Чемпионов, чем в текущей кампании играть с "Эспаньолом" в Лиге Европы.

"Встречи с испанскими соперниками дают много полезного: переходы, единоборства, разные хитрости, которые у них сильно развиты. С "Реалом" ЦСКА было легче, чем с "Эспаньолом". Сейчас в Лиге Европы другая мотивация. С испанскими клубами всегда самые сложные игры. Уровень тактики, техники, ведения единоборств, переходов из атаки в оборону везде высокий", - сказал Гончаренко.

Напомним, что в обоих дуэлях с "Реалом" армейцы победили: дома - 1:0, в гостях - 3:0.

В домашнем матче с "Эспаньолом" ЦСКА проиграл 0:2, а ответная встреча между командами состоится в ближайший четверг.

Не пропустите: Гончаренко пожаловался на использование системы VAR в РПЛ. | http://soccernews.ru
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