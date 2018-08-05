Гончаренко сделал важное заявление о провальном старте ЦСКА

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Гончаренко сделал важное заявление о провальном старте ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал провал команды на старте чемпионата России. В первых двух турах армейцы набрали всего одно очко.

Исходя из текущих возможностей, сложно требовать большее с команды. Тем не менее движение вперед у нас есть. Например, мы лучше действуем в позиционном нападении. Но уровень подготовленности у футболистов пока разный – у того же Эрнандеса, Ахметова. Баланса нет.

Мы хотим многих футболистов, от нас могут многие уйти, многие могут прийти. Но комментировать возможные трансферы нет смысла. Переговоры – вещь сложная, они могут сорваться в любой момент. Поэтому какой смысл говорить, кого мы хотим? – приводят слова Гончаренко российские СМИ.

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