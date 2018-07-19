Гончаренко сделал важное заявление после продления контракта с ЦСКА



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с армейским клубом.

"Для тренера очень важно, чтобы было доверие со стороны руководства. Я ощущаю доверие со стороны Гинера и Бабаева, это всегда очень помогает в работе, позволяет принимать решения при полной поддержке.

Сейчас мы строим новую команду, приходят новые игроки. Это всегда интересно для тренера. Плюс наши болельщики, та атмосфера, которая царит на домашнем стадионе, способствуют тому, чтобы работа приносила удовольствие. Текущая ситуация – огромный вызов, но это по-своему интересно и захватывающе", - приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.

41-летний специалист продлил контракт с клубом до 2020 года. В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Гончаренко заняла второе место в чемпионате России и дошла до 1/4 финала Лиги Европы.

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