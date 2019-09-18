Гончаренко сделал заявление о травмах в ЦСКА



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о ситуации с травмами в армейском клубе.

"Когда-то эта череда травм должна закончиться. Это стечение обстоятельств. Все травмы механические, за исключением травмы Набабкина. С функциональной точки зрения команда в хорошем состоянии, поэтому это не связано с подготовкой. Надеемся, что скоро игроки вернутся, потому что график становится тяжелее", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

В данный момент в лазарете московского клуба находятся защитники Виктор Васин, Звонимир Шарлия, Седрик Гогуа, Георгий Щенников и Кирилл Набабкин, полузащитники Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов и Арнор Сигурдссон.

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