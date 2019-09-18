Гончаренко сделал заявление о травмах в ЦСКА

Теги цска москвавиктор гончаренкотравмы

Гончаренко сделал заявление о травмах в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о ситуации с травмами в армейском клубе.

"Когда-то эта череда травм должна закончиться. Это стечение обстоятельств. Все травмы механические, за исключением травмы Набабкина. С функциональной точки зрения команда в хорошем состоянии, поэтому это не связано с подготовкой. Надеемся, что скоро игроки вернутся, потому что график становится тяжелее", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

В данный момент в лазарете московского клуба находятся защитники Виктор Васин, Звонимир Шарлия, Седрик Гогуа, Георгий Щенников и Кирилл Набабкин, полузащитники Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов и Арнор Сигурдссон.

Не пропустите: Лукас Сантос спел песню "Мальчик хочет в Тамбов" перед дебютом за ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду совершил трогательный поступок для ребенка

Роналду совершил трогательный поступок для ребенка

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов