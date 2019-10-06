Гончаренко сделал заявление после домашнего поражения от "Ростова"

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Гончаренко сделал заявление после домашнего поражения от "Ростова"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о домашнем поражении команды в матче 12-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:3).

"По этому матчу можно только сказать, что мы очень плохо выглядели эмоционально. Сказалось поражение от "Эспаньола". Но не стоит забывать, что до этого у нас была довольно неплохая серия в чемпионате. Надо идти вперед. На этом все – спасибо", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

В результате поражения армейский клуб опустился на четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Ростов" вышел на первое место.

В 13-м туре "Ростов" в гостях сыграет с "Зенитом" (19 октября). ЦСКА на выезде встретится с "Уфой" (20 октября).

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