Гончаренко сделал заявление после поражения ЦСКА от "Ференцвароша" в Лиге Европы



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от "Ференцвароша" (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"У нас продолжение того, что у нас есть во многих матчах. Первый тайм играем очень хорошо, второй — очень плохо. К сожалению, не реализовали свои моменты, много били мимо. Можно было решить исход матча еще в первом тайме. Но, повторюсь, проблема не в реализации, а в том, что сдаем после перерыва", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

ЦСКА проиграл три матча из трех в Лиге Европы и занимает последнее место в турнирной таблице группы Н. В 4-м туре московский клуб на выезде сыграет с "Ференцварошем". Матч состоится 7 ноября.

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