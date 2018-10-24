Гончаренко сделал заявление после разгромного поражения ЦСКА от "Ромы"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от "Ромы" (0:3) в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Оборона идет от нападающих. К сожалению, прошла комбинация, сказалось то взаимодействие "Ромы", о котором мы говорили. Легко пропустили второй гол, что меня расстроило. Эта команда сейчас получает громадный опыт, с таким соперником, на таком стадионе. Мы делаем шаги вперед, хотя, конечно, можно критиковать игроков. Но они быстро учатся, мы сможем приноровиться к таким скоростям.

Мы физически и тактически учимся. "Рома" выходила с нашего прессинга – это тоже не очень понравилось. С командой легче будет общаться после такого матча, чтобы исправить ошибки.

Наша задача сейчас – восстановить игроков, травмированных футболистов. У нас впереди матчи чемпионата. Потом уже будем думать о тактике на следующую игру Лиги чемпионов", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".

После этого матча ЦСКА опустился на третье место в турнирной таблице группы G. В активе российского клуб четыре очка.

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