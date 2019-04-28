Гончаренко: "Сейчас для нас все матчи определяющие"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч 26-го тура с "Краснодаром" (0:1; второй тайм).

"Определяющий ли этот матч для нас? Сложно сказать. Для "Краснодара", наверное, да, но мы еще сыграем с "Зенитом". Наверное, для нас все определяющие. На эти вопросы лучше отвечать после завершения чемпионата. Мы в любом случае выбираем оптимальный состав на каждую игру. Структура игры сохранится. Есть три замены, которые можно как-то "крутить", чтобы внести коррективы", - сказал Гончаренко.

На данный момент у "Краснодара" 46 баллов в активе, команда располагается на 3 месте. У ЦСКА с 44 очками 4 строчка.

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