Гончаренко симпатизирует сборной Хорватии

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Гончаренко симпатизирует сборной Хорватии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что ему симпатична игра сборной Хорватии на ЧМ-2018.

"Сборная Хорватии не может не нравится. То, каким образом она организована. Неспроста она такую игру и результат показала в группе" - сказал Гончаренко.

Напомним, что сборная Хорватии выиграла все три матча на групповом этапе мундиаля и теперь сыграет с Данией в рамках 1/8 финала.

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