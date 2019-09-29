Гончаренко сказал, что ЦСКА не думает о потенциальном лидерстве в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал, чего ждет от матча 11-го тура РПЛ с "Уралом" (0:1; второй тайм).

"Погода она в Москве такая же. Приятно, что наши болельщики приехали на встречу.

Не думаем о потенциальном лидерстве в РПЛ в случае победы, наша задача – настрой на игру.

"Урал" дает играть сам и дает действовать сопернику, но игра может пойти по разным сценариям", - сказал Гончаренко.

ЦСКА с 22 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы "армейцев" в сегодняшнем матче команда станет лидером чемпионата России. "Урал" с 14 очками занимает 6 позицию.

3 октября ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы сыграет с "Эспаньолом". Начало встречи - 19:55 (мск).

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