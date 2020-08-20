Гончаренко смог победить "Зенит" только 1 раз в 14 матчах

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Гончаренко смог победить "Зенит" только 1 раз в 14 матчах

У наставника московского ЦСКА Виктора Гончаренко отвратительная статистика в очных матчах с "Зенитом".

Возглавляя армейцев, а ранее БАТЭ, "Кубань", "Урал" и "Уфу", белорусский тренер только раз победил "сине-бело-голубых".

При этом у Гончаренко было 14 попыток - 6 раз встречи завершались ничьими, 7 раз - поражениями.

Единственная победа 43-летнего специалиста над "Зенитом" датирована 11 ноября 2018 года.

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