Гончаренко сообщил планы ЦСКА на первый предсезонный сбор
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как клуб планирует провести первый предсезонный сбор, который пройдет в Австрии.
"Ребята в отличном настроении вышли на тренировку - пускай пока и в таком малочисленном составе. Все понимают, что настало время серьезной работы.
Первое, что должно быть, - именно ощущение сбора, несмотря на то что мы находимся на своей базе. Будем проводить здесь по две тренировки в день вплоть до вылета нашей команды в Австрию. Работа будет та же, что ведется каждый год: утром - техника и тактика, вечером — общая силовая выносливость", - приводит слова Гончаренко официальный сайт московского клуба.
В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Благодаря этому армейский клуб получил прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы-2019/20.
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