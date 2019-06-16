Гончаренко сообщил планы ЦСКА на первый предсезонный сбор



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как клуб планирует провести первый предсезонный сбор, который пройдет в Австрии.

"Ребята в отличном настроении вышли на тренировку - пускай пока и в таком малочисленном составе. Все понимают, что настало время серьезной работы.

Первое, что должно быть, - именно ощущение сбора, несмотря на то что мы находимся на своей базе. Будем проводить здесь по две тренировки в день вплоть до вылета нашей команды в Австрию. Работа будет та же, что ведется каждый год: утром - техника и тактика, вечером — общая силовая выносливость", - приводит слова Гончаренко официальный сайт московского клуба.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Благодаря этому армейский клуб получил прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы-2019/20.

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