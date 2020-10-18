Гончаренко сообщил подробности травмы защитника ЦСКА Карпова

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника команды Вадима Карпова, который получил травму лица в матче 11-го тура чемпионата России с "Динамо" (3:1).

"У Карпова перелом носа со смещением. Завтра оценим, что будем делать. Если нос сломан, это красная карточка. Но повтора не увидел", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Карпов травмировался в результате удара локтем в лицо от нападающего "Динамо" Вячеслава Грулева.

18-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за московский клуб 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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