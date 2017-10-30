Гончаренко: "Спаренные матчи решают исход группового раунда"

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Гончаренко: "Спаренные матчи решают исход группового раунда"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал предстоящую игру с "Базелем".

"К матчу у нас готовы все, кроме Макарова. И Дзагоев, и Фернандес готовы сыграть. Могу еще раз подтвердить - спаренные матчи решают исход группового раунда. Дома мы уступили, поэтому во вторник постараемся исправить ситуацию.

Мы все испытываем неудобства, когда соперник глубоко обороняется. Это не зависит от схемы. Надо более быстро играть, применять нестандартные решения, Надеюсь, найдем их до окончания осеннее-зимней стадии. "Базель" безболезненно меняет схемы и может позволить себе держать впереди большее количество атакующих футболистов" - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

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