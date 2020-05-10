Гончаренко сравнил состав ЦСКА с командой "Локомотива"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в подкасте Cappuccino & Catenaccio сравнил своих футболистов с составом игроков "Локомотива".

"У меня сейчас есть 21 или 23 полевых игрока - в зависимости от того, кого мы берем из молодежки. Я очень доволен всеми футболистами.

Но у нас есть проблема. Как когда-то сказал Венгер: "Для того чтобы вырастить молодого футболиста, с ним должен играть опытный футболист".

Это то, что сейчас происходит в "Локомотиве". У них есть Баринов - и есть Крыховяк, есть Миранчуки - и есть Эдер или Фарфан. То есть у них есть молодой - есть опытный. Они знают, как дожать соперника.

Мы можем гораздо больше стучаться в двери, проводить больше позиционных атак, но не можем дожать соперника, имея какое-то преимущество. То есть мы можем иметь преимущество, но не факт, что мы выиграем, а можем играть равно и выиграть.

"Локомотив" - опытная, прожженная команда, которая знает, как добиться результата. Так же и "Ростов": Еременко, Попов, Козлов - достаточно опытные футболисты. И это я не беру "Зенит": Иванович, Ракицкий, Дзюба, Азмун пуд соли съели и знают, как добиваться результата.

У нас все футболисты молодые, но нет игрока, который направит все это в нужное русло, чтобы дожать соперника", - сказал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что конференция Исполкома Российского футбольного союза состоится в ближайшую пятницу, 15 мая.

В онлайн-формате будут обсуждаться перспективы возобновления сезона 2019/20, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса.

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