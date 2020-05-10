Гончаренко сравнил состав ЦСКА с командой "Локомотива"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в подкасте Cappuccino & Catenaccio сравнил своих футболистов с составом игроков "Локомотива".
"У меня сейчас есть 21 или 23 полевых игрока - в зависимости от того, кого мы берем из молодежки. Я очень доволен всеми футболистами.
Но у нас есть проблема. Как когда-то сказал Венгер: "Для того чтобы вырастить молодого футболиста, с ним должен играть опытный футболист".
Это то, что сейчас происходит в "Локомотиве". У них есть Баринов - и есть Крыховяк, есть Миранчуки - и есть Эдер или Фарфан. То есть у них есть молодой - есть опытный. Они знают, как дожать соперника.
Мы можем гораздо больше стучаться в двери, проводить больше позиционных атак, но не можем дожать соперника, имея какое-то преимущество. То есть мы можем иметь преимущество, но не факт, что мы выиграем, а можем играть равно и выиграть.
"Локомотив" - опытная, прожженная команда, которая знает, как добиться результата. Так же и "Ростов": Еременко, Попов, Козлов - достаточно опытные футболисты. И это я не беру "Зенит": Иванович, Ракицкий, Дзюба, Азмун пуд соли съели и знают, как добиваться результата.
У нас все футболисты молодые, но нет игрока, который направит все это в нужное русло, чтобы дожать соперника", - сказал Гончаренко.
Ранее сообщалось, что конференция Исполкома Российского футбольного союза состоится в ближайшую пятницу, 15 мая.
В онлайн-формате будут обсуждаться перспективы возобновления сезона 2019/20, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20