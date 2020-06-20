Гончаренко стало плохо после матча с "Зенитом"

Наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения от "Зенита" (0:4).

"Виктору Михайловичу стало нехорошо. Давайте не мучить человека. Поднялось давление. Мы провели неудачную игру. У "Зенита" все получалось. Нам было трудно перестроиться после двух голов. Сложилось так, как сложилось", - заявил ассистент Сергей Овчинников.

После 23 туров ЦСКА занимает в РПЛ пятое место.

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