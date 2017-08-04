Гончаренко: "То, что нам выпал "Янг Бойз", мы восприняли спокойно"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки четвёртого квалификационного раунда Лиги Чемпионов, по итогам которой армейцам в соперники достался швейцарский "Янг Бойз".

"В какой-то момент мне не особо верилось, что мы попадём в группу сеяных команд, потому что это зависело от ряда результатов между другими клубами. Но это произошло, таким образом мы избежали встреч с "Наполи", "Севильей" и "Ливерпулем", с которыми пришлось бы крайне тяжело. Уровень несеяных команд, которые могли нам достаться, примерно одинаков, поэтому то, что нам выпал именно "Янг Бойз", мы восприняли спокойно. Швейцарские футболисты сильны физически, а команды отличаются хорошей организацией игры, так что двухматчевое противостояние обещает быть очень сложным" - цитирует Гончаренко официальный сайт клуба.

Напомним, что первый матч между ЦСКА и "Янг Бойз" состоится в Швейцарии 15 августа, а ответный - 23 августа в Москве.

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