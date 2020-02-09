Гончаренко: "Трансферное окно открыто, все может быть"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что в зимнее трансферное окно состав армейского клуба может пополниться.
"Спросите тренера "Барселоны" или "Манчестер Сити" - всем нужны. Трансферное окно открыто, все может быть. Рассматриваем любые варианты. Исходим из того, что в наличии. Ждем, придет кто-то или нет, но продолжаем с теми, кто есть. Тем более что состав внушает оптимизм. Химия получается хорошая", - передает слова Гончаренко Sport24.
После 19 туров РПЛ ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице.
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|Тамбов
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|18
|15