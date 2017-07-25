Гончаренко: "У ЦСКА есть хороший задел перед вторым матчем"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над греческим АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Надо сказать, что это только полпути. У нас есть хороший задел перед вторым матчем. Но нужно сохранять концентрацию. Сегодня сказался богатый опыт нашей команды в Лиге чемпионов. Контролировали ход игры, несмотря на то, что оба гола были забиты после розыгрыша угловых. Почему Васин начал на позиции правого центрального защитника? Надо было реагировать на то, что видели с "Анжи" и "Локо". Здесь и выход Чалова, и смена позициями Березуцкого и Васина. Чалов неплохо прессинговал соперника. В обороне тоже, считаю, сыграли сегодня отлично.

ЦСКА играл не очень быстро? Во-первых, скорости зависят от двух команд — нам приходилось много атаковать позиционно. Во-вторых, конечно, было жарко", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Ответный матч ЦСКА - АЕК состоится 2 августа.

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