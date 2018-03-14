Гончаренко: "У Мусы нивелировались некоторые навыки, но сейчас сделан шаг вперед"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игровые кондиции форварда своей команды Ахмеда Мусы.

"Из-за отсутствия игровой практики у него нивелировались некоторые навыки. Сейчас сделан шаг вперед - появились моменты. А теперь мы ждем голов", - приводит слова наставника армейцев Чемпионат.

Напомним, Гончаренко поделился ожиданиями от ответного матча с "Лионом". | soccernews.ru