Гончаренко: "Удалось улучшить качество игры в сравнении с матчем против "Базеля"

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Гончаренко: "Удалось улучшить качество игры в сравнении с матчем против "Базеля"Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матчу своей команды против питерского "Зенита".

"Думаю, получилась хорошая игра, которая должна понравиться болельщикам. Надо было улучшить качество игры и движения по сравнению с матчем против "Базеля" - думаю, это нам удалось. Обе команды сегодня могли сыграть более остро, получились бы более качественные атаки. Единственное - слишком много желтых карточек", - цитирует наставника армейцев чемпионат.com.

Напомним, результат матча также прокомментировал Манчини. | soccernews.ru

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