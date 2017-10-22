Гончаренко: "Удалось улучшить качество игры в сравнении с матчем против "Базеля"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матчу своей команды против питерского "Зенита".

"Думаю, получилась хорошая игра, которая должна понравиться болельщикам. Надо было улучшить качество игры и движения по сравнению с матчем против "Базеля" - думаю, это нам удалось. Обе команды сегодня могли сыграть более остро, получились бы более качественные атаки. Единственное - слишком много желтых карточек", - цитирует наставника армейцев чемпионат.com.

Напомним, результат матча также прокомментировал Манчини. | soccernews.ru